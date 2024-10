Paura a Tempio Pausania dopo la morte di due pazienti dell'ospedale "Paolo Dettori" per polmonite bilaterale. A darne notizia è il vicesindaco Gianni Addis, che ha lanciato un appello alla Regione e alla Procura in merito a un potenziale focolaio di coronavirus.

Nel documento, Addis spiega di essere venuto a conoscenza dei due decessi tramite una comunicazione dell'Ufficio di Stato civile "che riferisce e informa che in data 21.03.2020 sono decedute 5 persone nel territorio comunale di Tempio, di cui: 3 in ospedale, 2 delle quali con la seguente causa di decesso: polmonite bilaterale, insufficienza respiratoria acuta in paziente con polmonite. Tutti morti nel reparto di Medicina".