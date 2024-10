“Continuiamo a resistere restando nelle nostre case. Ieri ad Oristano purtroppo è stato segnalato il dodicesimo caso di covid19. Ed uno di questi casi purtroppo è da giorni in condizioni molto gravi ricoverato al S.S. Trinità di Cagliari. La mia affettuosa vicinanza a questi 12 oristanesi, a loro ed alle loro famiglie”.

Questo è quanto dichiarato dal Sindaco di Oristano, Andrea Lutzu che poi tira una stoccata: “Negli ultimi 2 giorni ho visto troppe persone e troppe macchine in giro ad Oristano, come se le cose stessero andando meglio. Non è così. Non dobbiamo mollare. Usciamo solo per validissimi motivi. Ne va della nostra vita e di quella dei nostri cari. Ieri ho reiterato la mia ordinanza del 21 marzo fino al 13 aprile. Sono misure severe ma fatte per cercare di proteggerci dal virus”.

Sono con voi in questa difficile situazione. Sono al vostro fianco per qualunque cosa. Sono sicuro che usciremo da questa situazione, sicuramente cambiati nel profondo”, ha concluso.