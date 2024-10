Algida e Acquario di Cala Gonone hanno deciso di unire le loro forze per dare luogo ad una campagna di sensibilizzazione rivolta al grande pubblico ed ai pescatori professionisti sul tema della salvaguardia dei trigoni e delle tartarughe marine.

I trigoni viola, squali di forma discoidale, che possono raggiungere 190 cm di lunghezza, sono considerati specie a rischio di estinzione nel mar Mediterraneo. Vengono catturati con diverse attrezzature di pesca (in particolare con i palangari mentre si tenta la pesca del pesce spada), alcuni vengono solo privati delle pinne e poi rigettati in mare perche la specie ha scarso valore commerciale. I classici ami a forma di “J” impiegati nella pesca tradizionale sono particolarmente dannosi per i trigoni e per le tartarughe marine poichè li allamano profondamente nello stomaco.

Una azione di pesca selettiva può essere attuata mediante l’impiego di speciali ami circolari, la cui curvatura e' talmente chiusa che l'amo difficilmente riesce a fare presa all'interno del tratto digerente del pesce, scivolando via verso l'esterno per poi allamare nella zona della bocca. In questo modo la liberazione dell’animale risulta più agevole per il pescatore.

Algida e Acquario di Cala Gonone intendono promuovere l’impiego degli ami circolari presso i pescatori del Golfo di Orosei mediante un progetto articolato in due fasi. Durante la prima fase verrà sensibilizzato il grande pubblico nel corso delle visite guidate e grazie a dei pannelli informativi nel percorso espositivo dell’Acquario di Cala Gonone e presso i rivenditori che aderiranno.

Nella seconda fase si prevede fornitura di ami circolari ad alcuni pescatori professionisti, che operano tra Cala Gonone e Orosei, il cui operato verrà monitorato grazie allo staff dell’Acquario.