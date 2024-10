“Carlo Verdone e la dolce allegra tristezza d’autore” è il titolo della retrospettiva cinematografica promossa dall’Associazione culturale ’Alambicco con il sostegno della Regione Sardegna che si terrà dal 3 novembre all’11 dicembre a Cagliari.

L’appuntamento clou sarà il 14 dicembre, nella Sala conferenze del THotel, con la consegna del prestigioso Premio alla Carriera a uno dei registi e attori più amati del cinema italiano.

Nel corso della rassegna è in programma la proiezione di ben sedici film all’Hostel Marina, dai capolavori degli esordi come “Bianco, rosso e verdone” (1981), “Borotalco” e “Acqua e sapone”, per passare a “Viaggi di nozze”, “C’era un cinese in coma” fino a “Posti in piedi in paradiso” (2012). L’inaugurazione è prevista domenica 3 novembre alle 18, con la proiezione del documentario “Carlo!” alla presenza degli autori Fabio Ferzetti e Gianfranco Giagni.

Previsto l’arrivo di importanti ospiti, critici cinematografici ed esperti tra i quali Franco Montini, Piero Spila, Carmen De Stasio, Giorgia Bruni, Cristiana Paternò, Daniela Matronola, Mario Patané.

Nel corso dell’evento conclusivo del 14 è previsto il concerto omaggio per piano solo del maestro Romeo Scaccia, accompagnato dalle immagini e le musiche più significative dei film di Verdone che dialogherà con il pubblico in un incontro coordinato da Alessandro Macis, presidente e direttore artistico dell’associazione L’Alambicco e dal critico cinematografico Mario Patané. Tutta la manifestazione sarà a ingresso libero e gratuito.