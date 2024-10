"Cancellato il reddito di cittadinanza, terminerà anche l'effetto positivo in termini di ricaduta sul Pil, e all'economia della Sardegna mancheranno tra i 48 e i 50 milioni di euro, tutti a carico di circa ventimila famiglie". Lo ha denunciato in una conferenza stampa a Cagliari il deputato del Pd Silvio Lai a proposito della Manovra nazionale e al termine della misura a partire dal prossimo 31 luglio.

"Quel miliardo in meno a livello nazionale, derivante dalla cancellazione del reddito di cittadinanza per moltissimi italiani - ha precisato il parlamentare dem - sarà 'spalmato' sulla popolazione sarda che accede alla misura e ciò avrà conseguenze sull'intera economia isolana".

Quella del reddito e dell'energia sono i due temi per cui, secondo Silvio Lai, la Sardegna dovrebbe preoccuparsi per gli effetti del Bilancio nazionale. A rimarcare la battaglia fatta in Parlamento, anche insieme ai colleghi siciliani, per rivendicare interventi a favore delle isole è stato il senatore Marco Meloni, concentrato per dare gambe e operatività al principio di insularità. "Abbiamo presentato due proposte di legge che si sono trasformate in emendamenti - ha sottolineato Meloni - il primo prevede l'istituzione di una commissione bicamerale che verifichi e monitori l'applicazione del nuovo articolo della Costituzione, l'altra istituisce un fondo per l'insularità, ridotto da cento a due milioni, in seno al ministero dell'Economia e delle Finanze. Una vittoria frutto di un lavoro sinergico con la Sicilia perché in Italia non ci sia solo Nord, Centro e Sud ma anche le Isole", ha concluso il senatore del Pd.