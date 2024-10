L’agriturismo Sa Mandra di Alghero, condotto dal cuoco contadino Fabrizio Murrocu e dalla sua famiglia, amici di Campagna Amica, si è aggiudicato il titolo di miglior ristorante d’Italia assegnato da Tripadvisor, nella categoria riservata alla fascia media di prezzo.

Ad annunciarlo è la Coldiretti che ha sottolineato come «Il riconoscimento è la conferma del grande successo del fenomeno agrichef, i cuochi contadini di Campagna Amica che cucinano i prodotti agricoli da loro stessi coltivati recuperando le antiche ricette della tradizionale. Un fiore all’occhiello di un settore, quello agrituristico, che conta oggi in Italia ben 23.4000 strutture – ha concluso – che sono in grado di offrire un potenziale di più di 253mila posti letto e oltre 441mila coperti per il ristoro».

Esempio di multifunzionalità e soprattutto di turismo esperienziale. Sa Mandra è nata grazie ad una famiglia di pastori originaria di Fonni, trasferitasi ad Alghero con la transumanza e dove hanno dato vita ad un modello virtuoso di agricoltura e turismo rurale.

«Il premio di Tripadvisor testimonia come il legame con il territorio nella scelta degli ingredienti da utilizzare in cucina sia diventato un elemento determinante di successo per ristorazione, con l’agriturismo che ha fatto da apripista a una vera e propria rivoluzione culturale nel settore» ha commentato Diego Scaramuzza, presidente nazionale di Terranostra, l’associazione agrituristica di Campagna Amica, rimarcando il fatto che «Non a caso proprio Sa Mandra è stato scelto per ospitare il primo corso di formazione dei cuochi contadini di Campagna Amica sull’Isola».

«Un premio meritato per chi è stato tra i pioniere della cucina contadina – questo il commento di Coldiretti Sardegna –, per chi ha sempre creduto nella qualità, nel recupero dell’autentica cucina tradizionale espressione di una azienda multifunzionale che offre al cliente una vera esperienza rurale».