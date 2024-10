Dopo Dubai, l’agnello Igp di Sardegna sarà protagonista sino a lunedì sarà in Olanda, a Venlo,in Olanda, per la Fiera del Pastoralismo.

Una iniziativa molto attesa che prevede, oltre all’esposizione, la degustazione e la presenza di buyer e commercianti dei Paesi Bassi.

L’agnello Igp Sardegna sarà presente insieme ad altri Consorzi di tutela e diverse aziende sarde all’interno di una iniziativa promossa dal Comune di Ollolai sull’onda del successo del reality girato nel centro barbaricino con il progetto case a 1 euro.

«La nostra partecipazione alla iniziativa ideata dal Comune di Ollolai – ha spiegato Battista Cualbu presidente del ConTas –, si inserisce a pieno titolo nei progetti del Consorzio che mirano a far conoscere il nostro prodotto in tutte le latitudini. Abbiamo infatti lavorato per nuovi tagli che rispondessero alle nuove richieste del mercato, ad una shelf life molto più lunga che ci consentisse di presentarci a mercati lontani e accorciando i tempi di cottura con caratteristiche organoletiche e sapore invariato».

«Qualche giorno fa eravamo negli Emirati Arabi dove la carne del nostro Agnello Igp ha riscosso tanto successo – ha sottolineato il direttore del Contas Alessandro Mazzette -. Non potevamo che essere presenti a Venlo anche perché così andiamo a presentarci in un mercato che ancora risulta scoperto, quello del nord Europa. Portiamo davanti a curiosi e buyer, un prodotto che in questi anni si è adattato tantissimo alle esigenze del mercato, dalle qualità uniche».