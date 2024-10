L'Agenzia Laore Sardegna organizza corsi di formazione teorico-pratici di base nel comparto apistico da realizzare sull'intero territorio regionale nel corso del periodo 2015-2016.

Obiettivo della formazione, rivolta prevalentemente agli operatori del comparto, è quello di favorire la crescita professionale e di valorizzare le produzioni tradizionali.

Possono partecipare alle attività gli Imprenditori Agricoli Professionisti e/o Coltivatori Diretti, gli Imprenditori Agricoli, gli operatori del comparto apistico, in qualità di titolari e/o rappresentanti legali o dipendenti, di una azienda agricola e i giovani disoccupati.

In base all’art. 9 della L.R. 19 del 24 luglio 2015 - Disposizioni in materia di apicoltura, l’attività di formazione è rivolta preferibilmente per almeno il 50% a favore dei giovani disoccupati.

Qualora i posti disponibili eccedessero le richieste potranno essere ammesse anche altre figure.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate presso l'Agenzia Laore Sardegna entro il 18 novembre 2015.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO DELL'AGENZIA LAORE

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=292579&v=2&c=3570&vd=1