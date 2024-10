"Il Governo promette interventi capaci di far ripartire l’economia ma in realtà nella pentola non bolle niente di buono. Resti e frattaglie difficili da digerire. Non certo quello che ci si attendeva. Dopo i roboanti proclami dei giorni scorsi l’esecutivo non finisce di sorprendere. Nonostante i tanti annunci e dopo l'informativa in Parlamento del ministro Franceschini che sembrava aprire a chissà quale mastodontica iniziativa per il settore turistico, a guardare la bozza del decreto rilancio, non solo non è stato fatto nulla a sostegno di un comparto strategico, che quest'anno resterà praticamente al palo, ma gli si sta assestando un altro duro colpo”, dice il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis.

“Il governo si è limitato a prevedere un bonus per le famiglie che andranno in vacanza in Italia e lo ha posto per il 90% a carico delle aziende turistiche che poi compenseranno con le imposte. Insomma, oltre al danno anche la beffa per migliaia di operatori del settore che chiedevano lo stato di crisi e l'accesso a una liquidità immediata e che invece non incasseranno un euro e a queste condizioni probabilmente preferiranno rimanere chiusi. Sono deluso perché in Sardegna sappiamo quanto è importante il turismo per assecondare una ripresa complessa e faticosa, ma con interventi così fiacchi e privi di nerbo sarà davvero difficile prevedere un auspicato colpo di reni. Mi auguro che gli aggiustamenti vadano fatti in tempi rapidi perché così non si va davvero da nessuna parte”, ha concluso il parlamentare forzista.