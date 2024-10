Zona rossa revocata a Laerru. Lo ha deciso il sindaco Massimiliano Leonardo Manca con un’ordinanza emessa quest’oggi che di fatto annulla la precedente, firmata appena una settimana fa.

La decisione è arrivata dopo lo screening dello scorso 12 ottobre, organizzato in collaborazione con l’Ats, che ha permesso di individuare sette positivi su un totale di 298 tamponi eseguiti. Ad oggi nel piccolo comune sassarese sono 22 le persone attualmente positive al Covid e quattro quelle in quarantena. Con la nuova ordinanza, in vigore da lunedì 18 ottobre, il sindaco ha istituito comunque la zona gialla. Rimangono alcune restrizioni, tra cui l’obbligo della mascherina all’aperto.