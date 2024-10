Conoscere, far conoscere ma, soprattutto, creare nuove relazioni commerciali ed investimenti è lo scopo della missione dell’AdSP del Mare di Sardegna, rappresentata dal Presidente, Massimo Deiana, e dal Segretario Generale, Natale Ditel, dal 20 al 23 novembre a Singapore.

L’iniziativa, promossa dall’International Propeller Clubs, con la partecipazione delle delegazioni di nove Autorità di Sistema Portuale italiane, dei rappresentanti dell’osservatorio economico di Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM) e del Cluster marittimo nazionale, ha l’obiettivo di promuovere uno scambio culturale, di esperienze, alla comparazione diretta tra modelli di portualità e all’avvio di relazioni commerciali strategiche per un’ulteriore crescita del trasporto via mare.

«Abbiamo accolto con piacere l'invito a partecipare alla tre giorni di missione istituzionale a Singapore – ha sottolineato Deiana. Un’occasione irripetibile per approfondire la conoscenza di una realtà leader nel settore della portualità a livello globale, carpirne le strategie di pianificazione e management, ma, soprattutto, per avviare un confronto costruttivo di crescita per il sistema italiano e per quello sardo, la cui strategicità, nell’ambito dei flussi commerciali via mare, rimane indiscussa. In questi tre giorni di visite, seminari accademici ed incontri con i protagonisti del cluster marittimo asiatico abbiamo colto importanti spunti di riflessione e suggerimenti e attivato interlocuzioni commerciali capaci di incidere efficacemente nel rilancio del settore del traffico contenitori e ad aprirci a nuove prospettive di business, come quelle legate al bunkeraggio».

Tanti gli obiettivi di questa tre giorni nell’est asiatico, tra cui toccare con mano, attraverso visite guidate ed incontri mirati, la realtà di Singapore, e presentare a possibili partner commerciali quelle che sono le potenzialità del sistema portuale italiano e, nel caso dell’AdSP del Mare di Sardegna, quelle dei porti di sistema, la cui centralità nel Mediterraneo consente di intercettare flussi di scambio in costante crescita.

Il tutto condito da una serie di incontri, conferenze, eventi culturali e tecnici, organizzati con la Singapore Logistic Association, la Camera di Commercio Internazionale di Singapore, la National University della Repubblica dell’arcipelago malese, Banca Intesa, PSA (Port Singapore Authority).