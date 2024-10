La Polizia di Stato ha arrestato Gian Antonio Melis, 45enne, pregiudicato, per il reato di furto aggravato.

Un equipaggio della squadra Volante, coordinato dal dirigente Massimo Imbimbo, impegnato nei servizi di controllo del territorio, ha bloccato in via San Benedetto un uomo, inseguito da un addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale Oviesse, perché aveva rubato poco prima della merce.

I poliziotti hanno bloccato il fuggiasco, identificato per Melis Gian Antonio, nato in Spagna ma residente presso una comunità di Maracalagonis, con precedenti di polizia: gli agenti del 113 hanno raggiunto il negozio dove, unitamente al responsabile alla sicurezza, hanno ricostruito la dinamica dei fatti.

Il Melis, per il suo aspetto trasandato, era stato notato da un addetto all'antitaccheggio mentre si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali del reparto abbigliamento maschile. Poco dopo era stato visto mentre prendeva una felpa ed un pantalone per poi entrare all’interno di un camerino e uscire vestito in maniera completamente diversa.

Successivamente si è diretto al reparto calzature dove ha preso un paio di scarpe ed dopo averle indossate, con andatura svelta, si dirigeva verso le barriere antitaccheggio che, superate, hanno fatto scattare l’allarme.

A quel punto il Melis ha iniziato la fuga, inseguito dal responsabile, verso la via Cavalcanti, via Petrarca e la via San Benedetto, dove ad attenderlo c’era l’equipaggio della Volante.

Al momento del fermo il pregiudicato indossava una felpa, un pantalone, due cappellini e una sola scarpa con la placchetta antitaccheggio ancora inserita. Il 45enne è stato è stato arrestato per furto aggravato e nella mattinata odierna è previsto il processo con rito direttissimo.