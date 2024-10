Nella mattinata odierna, a conclusione di una accurata attività di indagine, i Carabinieri della stazione di Monserrato hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato in concorso tre giovani ragazzi, uno dei quali minorenne, domiciliati nel campo nomadi di Selargius.

Sono ritenuti responsabili del furto di una cassetta contenente denaro dall'interno di una nota attività commerciale di Monserrato, avvenuto lo scorso mese di agosto.

I militari sono riusciti a risalire ai predetti grazie all'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alla loro comparazione con le foto pubblicate sui profili facebook dei denunciati.