Nella serata di ieri, presso il centro commerciale Le Vele, i Carabinieri della sezione Radiomobile del Norm di Quartu Sant'Elena, hanno tratto in arresto per furto aggravato in concorso, Giona Porru, 24enne, operaio con precedenti di polizia, Gianpaolo Marcia, 18enne studente, e Oliveira B.A. John, 18enne studente.

I tre ladruncoli sono stati bloccati dal personale della Vigilanza Tiger, dopo aver seguito attentamente i loro movimenti, all'uscita del supermercato Carrefour, per aver occultato una cassa musicale del valore di 60 euro e consegnati successivamente ai militari operanti intervenuti sul posto.

Addosso al Porru, inoltre, sono state rinvenute 10 dosi, per complessivi 25 grammi, di marijuana. Al termine delle formalità di rito i predetti sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata di domani 2 maggio. La refurtiva è stata restituita alla direzione del centro commerciale Carrefour.