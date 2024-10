Sono stati sorpresi da un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Cagliari, coordinati dal Tenente Stefano Martorana, intorno alle 5.30, subito dopo aver forzato l’ingesso del negozio “Outlet Sposa”, sito in via Dante, con un magro bottino: appena 50 euro trafugati dalla cassa.

Così, colti in flagranza, con l’accusa di furto aggravato in concorso, sono finiti in manette due giovani, Alessandro Nieddu, del ’97 e Andrea Santoru, del ’98: i militari li hanno arrestati, ora si trovano ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.