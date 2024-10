Un cittadino di Budoni ha trovato un ladro all’interno della sua abitazione e, dopo aver chiamato i Carabinieri, ha subito tentato di bloccare il malvivente che, per cercare di darsi alla fuga, lo ha morsicato ad un braccio.

Sul posto sono sopraggiunti immediatamente i militari del pronto intervento e della stazione di Budoni che hanno ammanettato il malvivente.

Portato in caserma, è stato identificato in Robi Mastini, 32 enne. L’accusa per lui è di tentata rapina aggravata.

“La provenienza del rapinatore - fanno sapere i Carabinieri in un comunicato - è il più chiaro segnale che si tratta di persone che si muovono su tutto il territorio nazionale in cerca di facili prede. Facili come abitazioni senza allarme o peggio ancora, lasciate con finestre aperte e beni esposti. I militari della compagnia di Siniscola intensificheranno ulteriormente i controlli per prevenire i reati contro il patrimonio”.