Molto probabilmente ha lavorato per tutta la serata, ma la sua azione non è passata inosservata, visto che alle 21.30 i Carabinieri della stazione di Serramanna lo hanno arrestato in flagranza di reato per il furto di 1200 piante di carciofi.

P.P., pregiudicato di 40 anni, ha ammesso le sue responsabilità: il valore stimato del furto è di circa 2mila euro.

Colto sul fatto e bloccato dai militari, l'arrestato è stato accompagnato ai domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà dinnanzi al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari.