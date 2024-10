Nemmeno due settimane fa i poliziotti lo avevano ammanettato per furto in un’abitazione, gli agenti della squadra Volante hanno tratto in arresto Antonio Serra, 33enne, per il reato di evasione e denunciato per il reato di ricettazione, aveva rubato diversi monili, gioielli in oro ed apparecchi elettronici, ma inseguito per le strade di Quartu S.Elena era stato raggiunto e arrestato. Tra l’altro, era risultato rubato anche il mezzo utilizzato per scappare.

Trattenuto presso un ospedale cittadino con il regime dei domiciliari, era scappato, ma stanotte intorno alle 3 una pattuglia delle Volanti ha notato dei movimenti sospetti di un giovane con uno zaino addosso che tentata di nascondersi tra le auto in sosta alla vista dei poliziotti.

Tutto inutile, il ladruncolo è stato raggiunto e bloccato: dalla perquisizione è saltata fuori altra refurtiva sottratta poco prima da una vettura parcheggiata nelle vicinanze. Arrestato e trattenuto in Questura in attesa del processo per direttissima.