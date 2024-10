Ieri a Guspini, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per furto aggravato e continuato un 42enne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell'ordine e attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Uta.

A seguito delle indagini compiute dai militari sarebbe emerso che l'uomo, il 19 ottobre 2022, si era introdotto dopo aver forzato una finestra nell’esercizio commerciale di ortofrutta di via Cagliari, da dove aveva asportato la somma di 170 euro e due profumi del valore di 100 euro. All'interno di un'abitazione sita nella stessa via, poi, avrebbe sottratto una fotocamera Nikon, mentre dall'edicola poco distante aveva portato via la somma di 50 euro di fondo cassa.

Durante i sopralluoghi di furto compiuti quel giorno dai Carabinieri, i militari dell'Aliquota operativa della Compagnia di Villacidro avevano rinvenuto e repertato delle tracce biologiche. A seguito dei riscontri di laboratorio eseguiti dal RIS di Cagliari è recentemente emerso che quel profilo genetico corrisponde a quello del denunciato, il cui DNA era stato campionato in occasione del suo ingresso in carcere.

Nel frattempo i Carabinieri avevano raccolto testimonianze circa la presenza dell'uomo in via Cagliari al momento dei furti e avevano anche sequestrato un paio di scarpe rinvenute nel cortile comune agli immobili interessati dai furti, risultate poi essere di proprietà dello stesso autore dei tre "colpi".