Gli agenti della Squadra Volante, in due distinti interventi, hanno indagato in stato di libertà Franco Sanna, 22enne cagliaritano, pluripregiudicato, per ricettazione e furto.

Il Sanna, noto come il “ladro gentiluomo”, nottetempo si era introdotto nella casa di un giovane in Via Laghi Masuri asportando un pc portatile che nelle prime ore del mattino cercava di rivendere ad un cittadino straniero nella centralissima Via Roma. Un equipaggio della Squadra Volante, mentre era in transito nella Via Roma ha visto e riconosciuto il Sanna notando anche una vivace discussione tra i due per la compravendita del portatile.

Entrambi sono stati fermati, identificati e quando gli agenti hanno chiesto spiegazioni circa il possesso del computer, il Sanna ha riferito quanto aveva fatto nelle prime ore del mattino rivolgendo agli operatori una richiesta, ovvero, poter essere accompagnato nel luogo del furto per restituire al legittimo proprietario quanto preso. La richiesta è stata accolta e dopo aver contattato il proprietario che ha presentato formale denuncia, è rientrato in possesso del pc. Il Sanna è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per ricettazione.

Nel primo pomeriggio gli Agenti hanno effettuato un intervento presso un supermercato di Via Sonnino perché la responsabile aveva subito il furto di un cellulare e del portafoglio. Gli agenti raggiunto il punto vendita, hanno preso visione delle immagini del sistema di videosorveglianza ed hanno riconosciuto il soggetto per Sanna Franco, visto poco prima lasciare gli Uffici della Questura vestito ancora gli stessi abiti.

Diramata a tutti gli equipaggi la ricerca del noto personaggio, una pattuglia si è recata presso il comune di Selargius in un luogo da lui frequentato dove è stato rintracciato.

Visti gli agenti, come già avvenuto precedentemente, il Sanna ha riferito di aver sottratto il cellulare e di averlo venduto ad un cittadino straniero in Piazza del Carmine mentre il portafoglio era sta buttato in un cassonetto in Via Lanusei. Insieme a “ladro gentiluomo” i poliziotti hanno recuperato il portafoglio che è stato restituito alla proprietaria. Il Sanna è stato denunciato in stato di libertà per furto.