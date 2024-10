In Sardegna

I Carabinieri della stazione di Assemini hanno arrestato Davide Melis, 49enne disoccupato, perché dopo essersi introdotto in un'abitazione di via Fara, ad Assemini, è stato colto in flagrante dalla proprietaria mentre tentava di rubare suppellettili vari per un valore di circa cinque mila euro.