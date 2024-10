A Monserrato, i militari della locale stazione hanno tratto in arresto per furto aggravato Giordano Mulas, 28enne del posto, con precedenti di polizia. L’uomo, intorno alle 18.30, si era introdotto in due esercizi commerciali ubicati nelle vie del Redentore e San Gottardo, rubando da ciascuno un paio di occhiali per un valore complessivo di 150 euro circa, per poi dileguarsi a piedi, venendo raggiunto prima da alcuni clienti quindi dai militari della stazione, prontamente intervenuti e che lo traevano in arresto.

La refurtiva restituita agli aventi diritto. Il Mulas è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia, in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.