Stanotte, ad Iglesias, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 33enne di Sinnai accusato di furto aggravato.

L'uomo rintracciato dai carabinieri avrebbe infranto il vetro di una macchina erogatrice di snack e bevande asportando 14 lattine di birra e varie confezioni di alimenti all'interno del distributore automatico di proprietà di un 51enne del luogo.

A parte il furto, l'uomo avrebbe così causato un danneggiamento quantificato in un valore complessivo di 1.500 euro circa. Il giovane è stato trasportato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che dovrà svolgersi domani presso il palazzo di giustizia di Cagliari.