Un trentenne di Olbia è ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione all'ospedale di Sassari dopo una rovinosa caduta da un cornicione da un'altezza di quattro metri. Le sue condizioni sono giudicate critiche dai medici.

Sull'incidente indaga il commissariato di Olbia e da una prima ricostruzione sembra che il giovane ieri sera fosse salito sul cornicione di un edificio via della Stampa, traversa della trafficatissima via Aldo Moro, con arnesi da scasso per tentare un furto in un appartamento, la caduta sarebbe stata causata dal cedimento di una grondaia. Il trentenne è piombato a terra battendo violentemente la testa.

I medici del 118 e gli agenti di una volante lo hanno accompagnato al Pronto Soccorso e quindi, dopo i primi accertamenti, il giovane è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Nel cuore della notte di ieri è stato trasferito poi a Sassari.