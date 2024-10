Nella mattinata di ferragosto, i militari della Compagnia di Iglesias sono intervenuti presso il centro commerciale “Conforama” di San Sperate, più precisamente all’interno del locale supermercato, ove stava agendo un soggetto che già da giorni era stato notato come sospetto. L’uomo da qualche giorno si aggirava tra gli scaffali dell’esercizio commerciale: aveva attirato l’attenzione anche del personale della vigilanza privata per l’abbigliamento un po’ inusuale per il mese di agosto, una felpa larga e pesante.

Nella mattina di ieri 15 agosto i Carabinieri di San Sperate sono riusciti a bloccare l’uomo, sempre con la collaborazione del personale di vigilanza privata, prima che riuscisse ad allontanarsi dal centro commerciale con il suo bottino: i militari durante la perquisizione hanno rinvenuto confezioni di bottarga per centinaia di euro. Il soggetto, un 48enne originario di Nuraminis con precedenti in banca dati, vistosi scoperto non ha opposto resistenza; ha consegnato anche delle grosse forbici da sarto con le quali danneggiava e rimuoveva il sistema antitaccheggio. Al termine degli accertamenti è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo, mentre tutta la refurtiva è stata restituita al supermercato.