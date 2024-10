Ladri in chiesa, accade nella chiesetta di Torre delle Stelle, frazione di Maracalagonis: ignoti si sono introdotti, durante la notte da una finestra laterale della parrocchia per mettere a soqquadro gli arredi in cerca di danaro. L’attenzione dei ladruncoli si è poi concentrata sulla cassettina delle offerte dei fedeli, che è stata portata via.

Il bottino? Abbastanza misero, forse appena 30 euro o poco più in monete. Sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Quartu, territorialmente competente, agli ordini del Maggiore, Valerio Cadeddu.