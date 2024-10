Una trentina di telefoni cellulari di ultima generazione e il fondo cassa. E' il bottino del furto messo a segno nella notte in via Rockefeller a Cagliari. Preso di mira dai ladri il "3 Store".

I malviventi hanno mandato in frantumi la vetrina aprendosi un varco. Una volta nel negozio di telefonia hanno rubato circa 30 smartphone di ultima generazione e il denaro contenuto nella cassa.

Un residente ha visto allontanarsi alcuni individui in direzione del palazzetto dello sport ed ha chiamato la Polizia. In via Rockefeller sono subito arrivati gli agenti della Squadra volante, ma i ladri erano già riusciti a far perdere le tracce