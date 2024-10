Un gesto ignobile e inqualificabile. Il tesoro della Madonna è stato rubato il giorno prima di Pasqua nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Sorgono. La cassetta che conteneva i gioielli in oro, solitamente custodita nella cassaforte, per qualche giorno è rimasta nascosta all’interno della sacrestia.

Qualcuno, che ben sapeva, ha approfittato della situazione e ha rubato gli ori della Madonna. La coincidenza con le festività pasquali ha turbato i fedeli.

<<Il dispiacere per quanto è accaduto ha toccato tutta la comunità>> racconta don Matteo Ortu, parroco di Sorgono. <<Sono rimaste turbate sia le persone vicine alla chiesa che i comuni cittadini. All’interno della cassetta erano custoditi oltre settanta anelli, trenta collane e diversi gioielli antichi di grande valore. La sacrestia non è stata rovistata. Qualcuno che era a conoscenza del posto dove era stata nascosta la cassetta ha pensato di rubarla. Voglio ringraziare i sorgonesi perché in tanti, in questi giorni, hanno donato nuovi gioielli per ricomporre il tesoretto della Madonna. Le persone di buon cuore si sono private dei loro ori per offrirli alla chiesa>>.

Don Matteo, giovane parroco della diocesi di Oristano dal sorriso sincero lancia un messaggio di grande coraggio. <<Noi ci auguriamo che chi ha compiuto questo gesto si ravveda e restituisca i gioielli>>.