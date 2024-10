L'abitazione di un commerciante è stata presa di mira dai ladri, questa notte, alla periferia di Sestu. I malviventi sono entrati in casa approfittando della momentanea assenza dei proprietari.

Dopo aver rovistato ovunque, i ladri hanno scassinato un armadio blindato rubando due pistole, quattro fucili, 160 munizioni di vario genere, gioielli e contanti.

I proprietari si sono resi conto dell’accaduto una volta rientrati in casa e hanno subito allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Quartu che hanno avviato le indagini per individuare gli autori del furto. Il valore degli oggetti rubati non è stato ancora quantificato.