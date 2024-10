Ripetuti furti in villa in Costa Smeralda nella notte fra lunedì e martedì. Tra le vittime anche la showgirl, modella e attrice Melissa Satta che su Twitter invoca "più sicurezza", perché, dice, "non si può avere paura a casa propria".

Fra l'8 e il 9 agosto un gruppo ben organizzato è entrato in azione nel cuore delle vacanze "a cinque stelle". Al momento sarebbero sei i furti denunciati ai carabinieri, messi a segno fra Porto Cervo e Porto San Paolo. In uno di questi, però, i ladri sono fuggiti a mani vuote, forse disturbati dai padroni di casa.

Tra le vittime c'è anche la showgirl di origini sarde che, mentre i ladri agivano, si trovava a letto con il figlio Maddox, mentre i genitori dormivano nella stanza a fianco. Dalla villa di Porto Cervo sono stati portati via un orologio dal valore di qualche migliaio di euro e contanti, come specificato nella denuncia presentata dall'architetto Enzo Satta, padre di Melissa.

Da ieri sera, soprattutto in Costa Smeralda, le forze dell'ordine e la Vigilanza del Consorzio hanno potenziato il cordone di sicurezza. Tanto che un colpo in una villa in località Cala del Faro, a Porto Cervo, sarebbe stato sventato stamane all'alba. Dai carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, che confermano le denunce, non è stato possibile avere ulteriori dettagli sulle indagini tutt'ora in corso.

Negli scorsi giorni, inoltre, altri furti sono stati denunciati a Porto Rafael, a Palau.