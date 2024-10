Ladri in azione nel negozio di una parrucchiera a Carbonia.

I malviventi hanno forzato una serranda e la porta in legno dell'attività introducendosi all'interno del locale. Una volta dentro hanno agito indisturbati portando via gli strumenti di lavoro della donna: forbici, spazzole elettriche, phon, macchinette tagliacapelli, piastre elettriche e prodotti per capelli.

L'attività si trova in pieno centro e le forze dell'ordine stanno visionando le telecamere di videosorveglianza installate nella zona nella speranza di poter risalire agli autori del furto.