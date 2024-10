Il 9 agosto, a Selargius, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per furto aggravato in concorso un 45enne e un 24enne, entrambi romeni e senza fissa dimora sul territorio nazionale, i quali si sarebbero recati presso un esercizio commerciale della catena Superpan asportando superalcolici e vini pregiati per un valore complessivo di 600 euro.

Individuati all’uscita del negozio dal personale di vigilanza, sarebbero stati bloccati e consegnati ai Carabinieri che nel frattempo erano stati avvisati. La refurtiva è stata completamente restituita al direttore dell’esercizio commerciale.

I due uomini sono stati trattenuti in regime di arresti domiciliari e, secondo quanto disposto dal pm di turno, nella mattinata odierna saranno giudicati con rito per direttissima.