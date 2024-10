La Polizia locale di Sassari ha effettuato due arresti in meno di 24 ore. In manette sono finiti due 23enni accusati di reati predatori a danni dello stesso centro commerciale. In programma per oggi le udienze di convalida.

Il primo intervento si è reso necessario attorno alle 11 di ieri, 11 novembre,quando la centrale operativa ha ricevuto una chiamata da una attività commerciale di viale Italia. Un ragazzo si era impossessato di merce per 500 euro cercando poi di darsi alla fuga. Gli agenti intervenuti lo hanno notato mentre fuggiva inseguito da un dipendente dell'esercizio. Il presunto ladro avrebbe tentato di aggredire l'addetto alla sicurezza prima di venire fermato dagli agenti.

Nel pomeriggio le telecamere di sorveglianza dello stesso centro commerciale hanno ripreso un altro giovane, già noto ai dipendenti per altri reati compiuti nel medesimo luogo, mentre si impossessava di numerosi profumi per poi raggiungeva un'auto su cui lo attendeva un complice. Gli agenti intervenuti hanno tempestivamente individuato e fermato la macchina. Il ladro è finito in manette, il complice è stato denunciato.