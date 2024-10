Ladri in azione nella notte a Quartu. Nel mirino dei ladri un bar di via Fiume, dal quale sono stati portati via contanti e schede del “Gratta e vinci”.

Non è ancora nota l'entità del bottino, ma non dovrebbe essere rilevante.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e ascoltato i proprietari prima di avviare le indagini.

Diverse le persone interrogate dagli inquirenti, che hanno attuato anche diverse perquisizioni.

I ladri, secondo quanto ricostruito, avrebbero forzato l'ingresso principale del locale.