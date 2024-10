Ieri, 1 maggio, si sono introdotti in casa da una finestra al pianterreno che era rimasta aperta e hanno portato via un pc mentre la proprietaria si trovava all'interno dell'abitazione.

La giovane, dopo aver assistito all'accaduto, ha chiamato la Polizia locale che in quel momento si trovava in viale Merello. Gli agenti, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, si sono messi sulle tracce dei ladri.

Uno dei responsabili è stato individuato poco dopo mentre cercava di nascondersi tra le auto in sosta. Un secondo complice è stato fermato mentre tentava di allontanarsi da viale Merello con il pc nascosto sotto la camicia. I due hanno 42 e 52 anni, già noti alle forze dell'ordine. Il pm ha disposto per loro l'arresto ai domiciliari. Verranno processati per direttissima.