La Polizia di Stato ha tratto in arresto Martino Flavio Pani, 23enne e Rosano Giovanni Tomaso Paul 25enne, entrambi pregiudicati, per il reato di furto aggravato in concorso.

Nel corso della mattinata di ieri l’equipaggio moto-montato “Nibbio” della Squadra Volante è intervenuto presso una farmacia di Viale Trieste perché il responsabile aveva comunicato al 113 che due giovani si erano impossessati di alcune confezioni di shampoo per poi scappare in direzione di via Carloforte.

La minuziosa descrizione dei due responsabili e le immagini fornite dall’impianto di videorveglianza hanno dato ai poliziotti utili elementi per poter effettuare una attenta ricerca nelle vie limitrofe. L’equipaggio delle “Nibbio” infatti ha perlustrato la zona di Via Is Mirrionis dove ha notato due ragazzi che corrispondevano alle descrizioni.

I due sono stati bloccati ed identificati per Pani Martino Flavio 23enne e Rosano Giovanni Tomaso Paul 25enne, entrambi pregiudicati. Dal controllo il Pani è stato trovato in possesso di una busta contente sette confezioni di shampoo per un valore complessivo di 80 euro circa. Condotti in Questura, al termine degli accertamenti, sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso e la merce recuperata è stata riconsegnata al titolare della farmacia dopo aver presentato formale denuncia. Previsto stamattina il processo con rito per direttissima.