Un vero e proprio ‘assalto’ predatorio ai danni dell’illuminazione pubblica, in località Monte Luna, a Senorbì. Nell’ambito dei servizi dedicati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, intorno alle 6 del mattino i Carabinieri della locale stazione, in collaborazione con i colleghi delle stazioni di Barrali e San Basilio, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Angelo Pantic, 20enne, croato, domiciliato presso il campo nomadi di San Lorenzo, Giango Ahmotvic, 43enne, bosniaco, domiciliato a Cagliari in via S.Ignazio, Rustemu Stin Halicovic, 23enne, domiciliato a Senorbì e Rossano Collu, 37enne, di Uta, intenti a recidere, sfilare e asportare 400 metri di cavi suddivisi in matasse.

Recuperati inoltre dal cofano dell’auto diverse troncatrici, cacciaviti, alcuni bustoni di guaina: da una prima stima approssimativa, è stato calcolato un danno al Comune di Senorbì per circa 10mila euro.

I Carabinieri stanno svolgendo ulteriori indagini per accertare se in quella zona sono stati perpetrati altri furti specifici di rame, mentre i quattro arrestati sono in attesa della direttissima presso il Tribunale di Cagliari.