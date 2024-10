Proseguono i servizi di controllo del territorio finalizzati anche al contrasto dei furti e dei reati predatori, soprattutto nelle zone dove tali fenomeni sono più insistenti. In particolare, nella giornata di ieri, nel quartiere di Sant’Avendrace e vie limitrofe, dove da tempo la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di prevenzione di tali reati, sono state individuate e denunciate due persone coinvolte in due distinti episodi di furto.

In mattinata, grazie alla segnalazione di un cittadino effettuata al 113, gli agenti della Squadra Volanti avrebbero colto sul fatto un individuo mentre era intento a smontare le ruote di una bicicletta di cui si era appena impossessato, riuscendo a spezzare la catena di sicurezza con cui il proprietario la aveva legata ad un palo. Secondo quanto riferito, i poliziotti hanno identificato l’uomo, 35enne, già conosciuto per i suoi precedenti di polizia, denunciandolo per furto aggravato. La bicicletta è stata restituita dagli agenti al suo legittimo proprietario.

Poche ore dopo tale episodio, un’altra segnalazione di furto appena perpetrato è arrivata al 113, da parte di un addetto alla sicurezza di un di un negozio di viale La Playa. Un uomo si era impossessato di due paia di occhiali da sole ed aveva superato le barriere antifurto tentando di guadagnarsi la fuga, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio dagli oggetti.

Gli agenti della Squadra Volanti, anche in questa circostanza, sono subito intervenuti identificando il soggetto, di 58 anni, pregiudicato, procedendo alla sua denuncia per furto aggravato.