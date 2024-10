Stamattina i militari della stazione di Cagliari-S.Avendrace sono intervenuti a Elmas presso l'ufficio scolastico provinciale, per un sopralluogo di furto avvenuto nella struttura (tra la notte di venerdì e stanotte). I malviventi, in particolare, dopo aver forzato una porta finestra in vetro hanno asportato: materiale di cancelleria, 1 videoproiettore, materiale informatico vario e alcuni capi di vestiario sportivo. Sul posto i Carabinieri hanno effettuato i rilievi tecnici, verranno ora svolti gli accertamenti investigativi per risalire ai responsabili del furto.