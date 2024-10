Stavolta i pc degli uffici sono rimasti al loro posto o meglio, incolonnati nell'andito di un corridoio pronti per essere caricati e portati via. La conta dei danni di una "domenica alternativa", mette in risalto la furia dei ladruncoli che, per accedere all’interno dell’istituto zoo profilattico della Regione, (nei pressi dell’istituto Duca degli Abruzzi, in viale Elmas), non hanno esitato a distruggere porte e finestre.

La denuncia

La denuncia sui social arriva da Umberto Oppus, direttore generale dell'Assessorato regionale agli Enti Locali, che mostra una parte degli ambienti visitati dai ladri.

Ignoti, non appena sono riusciti ad accedere all’interno dei locali, hanno messo a soqquadro diversi ambienti adibiti a magazzini, fortunatamente però le guardie giurate della Coop Service, durante la ronda notturna, hanno messo in fuga i teppisti: sul posto sono intervenuti i Carabinieri, avvisati dagli stessi vigilantes, intorno alle 23, mentre ai funzionari ora spetterà fare l’elenco dei danni subiti.

Il paradosso: solo la ronda, allarmi e telecamere inesistenti

Resta la rabbia per uno dei tanti siti, di competenza della Ragione Sardegna, non tutelato a dovere, dove mancano telecamere e allarmi anti-intrusione: è stato solo un caso che ieri le guardie giurate armate, durante la consueta ronda notturna di pattuglia, abbiano sventato il furto e addirittura evitato danni ai laboratori con conseguenze ben peggiori.

Eppure, basterebbero poche migliaia di euro per installare apparecchiature di sicurezza per garantire l'incolumità di beni pubblici ancora una volta distrutti dai vandali indisturbati. Chissà che l'ennesima incursione e visita di questa notte possa far smuovere finalmente le cose.