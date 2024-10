I ladri sono entrati nella villa dell’europarlamentare del Pd Renato Soru di viale Bonaria questo pomeriggio forzando la finestra di un bagno.

Una volta dentro, i malviventi hanno rovistato ovunque in cerca di oggetti di valore e di denaro, ma hanno dovuto lasciare il lavoro a metà perché proprio in quel momento sono rientrati in casa sia l'ex presidente della Regione Sardegna che la governante. I ladri sono fuggiti e subito è stato chiamato il 113.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra volante che si sono messi alla ricerca dei fuggitivi in tutta la zona. Subito dopo sono arrivati gli specialisti della Scientifica e gli investigatori della Squadra mobile che si stanno occupando degli accertamenti.

Dalle prime verifiche dalla casa di Soru non sarebbe sparito nulla.