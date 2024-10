Stamattina i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti presso il punto vendita “Oviesse” di Via Dante a Cagliari, su richiesta dei gestori. Il servizio di sicurezza interno aveva fermato due ragazzine, una di quindici e l’altra di quattordici anni, incensurate, entrambe residenti nel quartiere Sant’Elia, responsabili, nonostante la giovanissima età, di furto aggravato.

Dopo aver fatto regolare accesso al centro commerciale e aver gironzolato distrattamente fra i banchi vendita, si erano impossessate di vari cosmetici da donna per un importo di ben 481,24 euro e, dopo averli occultati all’interno di borse in loro possesso, avevano oltrepassato la barriera delle casse, venendo bloccate dal personale addetto alla sicurezza, che poi le ha affidate ai militari, intervenuti su segnalazione della loro centrale operativa. I cosmetici per il viso sottratti sono di piccole dimensioni ma costosi e griffati, occupano un piccolo volume nelle borse ma costano tanto.

Si tratta per le due giovanissime di un battesimo del fuoco, mai avevano avuto a che fare con la giustizia, sono state inevitabilmente denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Cagliari e successivamente affidate ai genitori.