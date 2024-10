Di buon mattino, iniziava il giro a bordo del suo mezzo di colore grigio, un’Istituzione, sempre sorridente e cordiale con tutti i suoi concittadini. Se ne va in silenzio un pilastro importante della comunità sestese: tziu Arrecucciu come lo conoscevano tutti, era per tutti Enrico Mereu, classe 1932, storico lattaio dei vicinati.

Un uomo, padre, marito e lavoratore esemplare, sua moglie Teresina Sanna, i tre figli Gabriele, Ignazio e Davide, persone ben volute e stimate davvero da tutti: “Sentivi il clacson del suo furgoncino grigio da lontano – racconta con emozione Ignazina Ledda, attuale consigliere comunale – era un momento di incontro di tutto il vicinato, un modo per incontrarsi, con le vicine di casa, uscivano tante mamme che poi scambiavano le loro ricette; ricordo ancora quando dicevo “..mamma mamma …è passendi arricucciu…(sta passando Enrico ..n.d.r.) - noi bambini uscivamo di casa per fare festa, con tante mamme, tante nonnine affezionate che compravano il latte e altri alimenti. Sono ricordi indelebili, momenti belli che non si dimenticheranno mai – ha detto Ignazina Ledda - hanno segnato un’intera generazione del nostro paese”.

Enrico aprì la latteria in via Cagliari nel 1968, assieme alla moglie Teresina: faceva le consegne in tutto il paese, anche nelle zone limitrofe, non dimenticava mai le caramelle al latte da regalare ai bimbi: “Il suo amabile sorriso non lo dimenticherà nessuno – dice Alessio Orrù – domani lo saluteremo per l’ultima volta alle 11.30, in cimitero a Sestu in una cerimonia strettissima dove sarà impartita la benedizione della salma”.