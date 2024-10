Una bellissima immagine, scattata dal fotografo Fabio Marras, dove il nonnino-benzinaio Venanzio Pilloni viene ritratto col sorriso di sempre: è venuto a mancare all’età di 92 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità di San Sperate. I funerali saranno celebrati mercoledì 1 gennaio 2020, alle ore 15, nella parrocchia di San Sperate Martire.

Leggete il ricordo del sindaco, Enrico Collu: “Sempre gentile e premuroso, attaccato alla famiglia e al suo lavoro. Vederlo al distributore, talmente siamo abituati a San Sperate, era quasi diventata una cosa normale, scontata, una familiarità per tutti. Ogni tanto ci si scambiava qualche opinione, se i clienti e la mia fretta, glielo permettevano. Sarà strano non vederlo più, un'altro pezzo del vecchio paese che se ne va. Uomo d'altri tempi. Una volta, tempo fa, stavo rifornendo ed era da un po' che non passavo nel suo impianto. Mi guardò serio e mi domandò come mai mi incontrava poco, se avesse fatto, magari, qualcosa che poteva avermi offeso. Sorridendo per la premura, gli spiegai che la mia direzione abituale era verso Cagliari, quindi più facile capitasse di rifornire in quella direzione, nient'altro. "Ah, va bene, va bene, bei bei..." disse, mi fece avvicinare al piccolo punto vendita e mi offri qualche caramella insieme a dei gadget del distributore. Se capitava, a fine turno, che utilizzassi il self service e lui era ancora presente, non era raro nonostante il fuori orario si trattenesse per aiutarmi comunque. Una professionalità e un attaccamento al lavoro, un'attenzione che oggi è sempre più difficile trovare. Sentite condoglianze alla famiglia. Che la terra ti sia lieve Signor Venanzio”.