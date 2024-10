Il sindaco di Guasila, Paola Casula, ha dichiarato per domani giovedi 16 maggio il lutto cittadino per la scomparsa, avvenuta ieri in un incidente stradale, del giovane Diego Mungianu, appena 23enne.

In occasione della cerimonia funebre, è stata disposta l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali. Inoltre, i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive e i titolari di attività privata di ogni genere sono invitati a manifestare il proprio cordoglio, anche attraverso la sospensione delle attività. Sono esclusi i servizi indispensabili e obbligatori.

Le lacrime di una comunità intera

Il tragico incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 18.30, quando, sulla statale 547, per cause ancora da accertare, un'autovettura sulla quale viaggiava il 23enne Diego Mungianu è uscita di strada: nonostante il tempestivo intervento delle squadre del 115 e del 118, per il conducente purtroppo non c'è stato nulla da fare.