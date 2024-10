Un maledetto cancro al seno, le metastasi che nel giro di pochi mesi sono aumentate e non le hanno dato scampo: il tumore se l’è portata via all’età di 47 anni. Sanluri piange Natascia Porta, (nella foto in alto), nota come Miss Mamma, nel 2017 al concorso, aveva vinto il titolo nazionale a Folgaria, in provincia di Trento.

Bella, simpatica e solare: è così che la ricordano tutti i concittadini oggi uniti al dolore della famiglia, in particolare i fratelli e le sorelle ma soprattutto i suoi amati figli.

La donna, nell’agosto scorso, scriveva sul suo profilo Facebook “dal referto in cui c’era scritto delle metastasi ad oggi, dopo 8 mesi, sono guarita. Nessuna metastasi”.

Bella, sempre sorridente e di animo buono, Natascia è venuta a mancare oggi, lasciando nel dolore tantissime persone che la conoscevano e le volevano bene e le davano soprattutto forza per non mollare e per superare quella malattia che invece ha spezzato per sempre la sua voglia di vivere, ad appena 47 anni.