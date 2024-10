“Una vita che si spegne troppo presto colpisce ancora una volta il cuore della nostra comunità. Ci stringiamo attorno alla famiglia con profondo affetto e vicinanza. Riposa in pace cara dolce Ilenia”.

Così la sindaca di Sestu, Paola Secci, nel ricordare un triste evento: Ilenia Musiu, la mamma coraggio, a 44 anni s’è arresa. Un maledetto tumore l’ha portata via troppo in fretta, lasciando tantissime persone che la conoscevano e le volevano un mondo di bene nello sconforto. Ilenia lascia un marito e due adorabili bambini.

E’ deceduta a Firenze, mentre appena il 14 maggio scorso (appena due mesi fa), scriveva questo post sui social pieno di speranza e coraggio: “Ciao a tutti, e soprattutto grazie per le vostre preghiere, per l'affetto e per i pensieri di guarigione che mi avete inviato. L'intervento ha eliminato parte del tumore, il resto verrà portato via con la radioterapia, cosi mi hanno detto ultimamente. Non sono in forma ho rischiato di diventare tetraplegica, e in questo momento dopo 2 mesi di ospedale mi trovo in un centro di riabilitazione perché ho perso la deglutizione, non vedo prima da un occhio, e tutta la parte sinistra del mio corpo è atrofizzata. Non cammino più. Nonostante tutto combatto con tutte le mie forze, per tornare a casa dalla mia famiglia, che non vedo da 13 di marzo, dai miei bambini adorati , dal mio incredibile marito che ha sofferto a distanza ma che mi è sempre stato accanto, e dalla mia meravigliosa mamma che come sempre è pronta a fare di tutto per i suoi figli. Mamma quanto vi amo a quanto mi mancate, ma presto staremo insieme. Grazie a tutti ancora”.