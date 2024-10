Se ne va un’anima buona, premurosa e sorridente: Giuseppe Fenu, 54 anni, di Villasimius, quattro anni fa aveva subito il trapianto del fegato: ieri il suo cuore ha smesso di battere lasciando un’intera comunità nel dolore e nelle lacrime.

Lo ricorda così, Giuseppe Argiolas, presidente della Prometeo Sardegna Onlus, in un post sui social: “Ho da darvi una brutta notizia, il trapiantato di fegato Giovanni Fenu di 54 anni, che abitava a Villasimius con la compagna Edith, purtroppo ieri notte ci ha lasciati dopo un improvviso malore. Abbiamo imparato a conoscere Giovanni in tutti questi anni, il gigante buono – scrive Argiolas - sempre con il sorriso sempre a inviarci foto o filmati del mare di Villasimius di cui era innamorato. L'ultima volta che ci siamo visti è stato una ventina di giorni fà quando è venuto da Villasimius in sede a portarci delle mascherine cucite artigianalmente da Edith e dalle sue amiche per i trapiantati.

Ciao Giovanni eri un giardiniere e ora avrai i giardini del paradiso da curare con tanto amore. Le più sincere condoglianze alla famiglia ed in particolare a sua moglie Edith “.