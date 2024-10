Sempre sorridente, donna coraggio, avvocatessa che combatteva, oltre che le ingiustizie, un maledetto tumore che l’ha portata via all’età di 47 anni. Federica Angius, a Quartu, non è stata solo una bravissima consigliera comunale tenace ed agguerrita, è stata una donna che nonostante il calvario della malattia, non aveva mai smesso di combattere, non si arrendeva alle problematiche più comuni.

Tantissime le attestazioni di cordoglio sono arrivate davvero da più parti, mondo politico, istituzionale che ha abbracciato Guido Sarritzu, suo marito, anch’egli acceso sostenitore delle battaglie ed ingiustizie sociali.

Se ne va un pezzo di politica in Rosa, quella che la vide pure tra le fila dei Quattro Mori, del Psd’Az, non ultima, ad affrontare la sfida alle Regionali nel partito di Tunis, dovre prese migliaia di preferenze: numerosissimi i messaggi di cordoglio e affetto sulla sua bacheca e in quella del marito, distrutto dal comprensibile dolore. I funerali saranno celebrati domani sera, venerdì 29 maggio 2020, alle ore 15:30, nella parrocchia del Sacro Cuore, a Quartu Sant'Elena.