Se ne va a 55 anni, per un malore improvviso, l’ex sindaco appassionato del blues, Fabio Zucca: Fabio era un vero "visionario". È riuscito a farci immaginare e a rendere possibile il grande sogno del Mamma blues, un festival dove le culture si incontrano e dove le case di un piccolo paese si aprono al mondo lasciando negli spettatori un senso di bellezza e la sensazione di aver fatto parte di una "comunità". Per noi Fabio era comunità ma anche famiglia, amicizia, incontro, visione, progetto, risate. Ancora increduli ti salutiamo. Ci mancherai amico”.

Lo staff del Dromos Festival non dimentica quel grande personaggio che aveva creato davvero una bella squadra, fatta da persone che nella musica, nei suoni e nei colori di un progetto, ci credeva, come Dromos Festival ha sempre saputo fare, ci ha sempre creduto e ancora continuerà a farlo in sua memoria. Domani i funerali.

Cosi scriveva arborense.it

Nel 2007 l'allora sindaco di Nureci, Fabio Zucca, e la sua giunta erano appassionati di blues e già invitarono i primi artisti con l’aiuto dell’associazione Dromos. In particolare si creò un’ottima relazione collaborativa con Fabio Treves, che durò negli anni. Dall’anno successivo, il 2008, fu deciso di dare maggiore concretezza progettuale alle manifestazioni culturali a Nureci, attraverso un’operazione di marketing territoriale curata dal Festival Dromos.

(L’immagine, tratta da fb, è di Angelo Mereu Argiolas)